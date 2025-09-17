https://news.day.az/world/1781231.html Турция и Сирия обсудили добровольное возвращение беженцев Глава турецкой разведки Ибрагим Калын обсудил с президентом Сирии Ахмадом аш-Шаарой вопрос добровольного возвращения сирийцев. Как сообщает Day.Az, Калын, находящийся с визитом в сирийской столице Дамаске, провёл встречу с президентом аш-Шаарой.
Турция и Сирия обсудили добровольное возвращение беженцев
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын обсудил с президентом Сирии Ахмадом аш-Шаарой вопрос добровольного возвращения сирийцев.
Как сообщает Day.Az, Калын, находящийся с визитом в сирийской столице Дамаске, провёл встречу с президентом аш-Шаарой.
В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, региональная безопасность, борьба с ИГИЛ, безопасность на границе, экономическая ситуация, а также вопросы, связанные с добровольным возвращением сирийских беженцев.
Сообщается, что Калын выразил готовность Турции оказывать всяческую поддержку сирийскому правительству.
