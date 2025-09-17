Турция и Сирия обсудили добровольное возвращение беженцев

Глава турецкой разведки Ибрагим Калын обсудил с президентом Сирии Ахмадом аш-Шаарой вопрос добровольного возвращения сирийцев.

Как сообщает Day.Az, Калын, находящийся с визитом в сирийской столице Дамаске, провёл встречу с президентом аш-Шаарой.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, региональная безопасность, борьба с ИГИЛ, безопасность на границе, экономическая ситуация, а также вопросы, связанные с добровольным возвращением сирийских беженцев.

Сообщается, что Калын выразил готовность Турции оказывать всяческую поддержку сирийскому правительству.