YouTube больше не учитывает просмотры этих пользователей

С середины августа создатели контента на YouTube столкнулись с резким сокращением числа просмотров своих видеороликов. В отдельных случаях падение достигало половины от привычных показателей. Хотя официального объяснения причин этого феномена нет, предполагается, что на падении сказалась новая система учета пользователей на YouTube.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Google.

Британский стример и ютубер Джош Стайф Хейес одним из первых обратил внимание на аномалию. По его наблюдениям, количество просмотров с компьютеров снизилось примерно на 50 % с середины августа, в то время как динамика просмотров с телевизоров, смартфонов и планшетов осталась неизменной. Эту тенденцию подтвердил также технологический канал TechLinked, зафиксировавший аналогичные метрики у себя.

Сама компания YouTube напрямую не комментирует ситуацию, однако в официальном заявлении, опубликованном через Google, было сказано, что "зрители, использующие блокировщики рекламы и другие инструменты ограничения контента, могут влиять на точность отчетности по просмотрам". Платформа добавила, что каналы с высокой долей аудитории, применяющей подобные расширения, могут сталкиваться с более выраженными колебаниями трафика, особенно в период обновлений этих инструментов.

Ранее высказывались версии о связи снижения охвата с новыми инструментами YouTube на базе ИИ для проверки возраста, но сервис категорически опроверг эти предположения. Среди других возможных факторов назывались сезонные изменения в поведении пользователей и усиление конкуренции.

YouTube продолжает настаивать на отсутствии системных проблем, влияющих на показатели просмотров. Однако представители TechLinked отметили любопытный факт: несмотря на уменьшение числа просмотров, доходы от рекламы остались на прежнем уровне. Это обстоятельство, как считают в 9to5Google, может служить косвенным подтверждением того, что просмотры с компьютерных устройств, где чаще всего используются блокировщики, не учитываются системой должным образом. Такая ситуация согласуется с заявлением YouTube о возможном влиянии блокировщиков на точность статистики.