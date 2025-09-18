Одна страна начала распродавать доллары из-за проблем в экономике

Центральный банк Аргентины впервые с апреля вмешался в ситуацию на рынке и начал распродавать доллары, чтобы поддержать курс песо. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Регулятор решил продавать валюту из-за проблем в экономике. Согласно ежедневному отчету о валютных резервах, в среду Центральный банк уже продал 53 миллиона долларов из-за резкого падения курса песо.

После апрельской сделки с Международным валютным фондом (МВФ) на сумму 20 миллиардов долларов ЦБ отменил меры валютного контроля и согласился позволить курсу песо свободно колебаться. Чтобы стабилизировать курс валюты, президент страны Хавьер Милей объявил о продаже долларов Казначейством Аргентины и запустил фьючерсные контракты на иностранную валюту. Кроме того, правительство ограничило спрос на доллары со стороны брокеров и ввело ограничения в наращивании долларовых позиций

Сейчас власти балансируют между удержанием инфляции под контролем за счет стабильной валюты и сохранением долларовых резервов, чтобы продолжать выплачивать свои долги. Инвесторы предупреждают, что защита песо на максимальном уровне может дорого обойтись, поскольку чистые денежные резервы центрального банка остаются очень низкими. Такая ситуация ослабляет позиции Милея перед грядущими выборами, и рейтинг одобрения государства рекордно низок - против него выступают более 53 процентов населения.

В 2023 году, когда известный своим экстравагантным поведением Милей пришел к власти, Аргентина выбилась в мировые лидеры по темпам роста цен, обогнав Венесуэлу. Вступая в должность, глава государства предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, но положительные результаты тоже придут. Девальвация песо и прочие "шоковые" шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла вдвое.