Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с «Формулой 1»

Завтра стартует "Гран-при Азербайджана Формула-1 - 2025", в связи с чем на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение. С целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения транспортных заторов на южном въезде в город, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для движения с юга в центр города, а именно: вместо дороги через площади "Азнефть" и "Нефтяников" следует двигаться по третьей кольцевой дороге от 14-го километра дороги Баку-Сальян в сторону Локбатанского круга, а затем через "20 Января" или Ени Ясамал.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственной дорожной полиции города Баку.

Также отмечено, что жители поселков "20-й участок", Баилово должны использовать внутренние дороги, двигаясь по улице Гурбана Аббасова и в центр города через улицы Теймура Эльчина, Мехди Хусейна и Лермонтова.

"Кроме того, от участников дорожного движения просьба по возможности реже использовать личные автомобили в период проведения гонки, а в центр города ехать исключительно на общественном транспорте", - подчеркивается в обращении.