Великое возвращение: Азербайджан справляется на «отлично»

Посещение освобожденных в сентябре 2023 года территорий в преддверии второй годовщины антитеррористической операции Азербайджанской армии было очень важным и символичным шагом Президента Ильхама Алиева. Глава государства лишний раз продемонстрировал всему миру, кто истинный хозяин этой земли. А истинный хозяин - это азербайджанский народ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

В освобожденные от незаконных армянских вооруженных формирований в сентябре 2023 года районы только начинают возвращаться азербайджанцы. Очень символично, что Президент страны встретился с этими людьми, отлученными от родины предков тридцатилетней оккупацией.

Разумеется, все это не просто совпадение. Государство приняло все меры, чтобы обеспечить бывшим вынужденным переселенцам возможность вернуться к родным очагам в преддверии знаменательной даты. Должен сказать, что каждое действие Президента Ильхама Алиева, каждое его решение, помимо всего прочего, обладает большим моральным эффектом. Общение главы государства с местными жителями было очень искренним. Было заметно, что сказанные им теплые слова и сам факт того, что руководство страны уделяет такое пристальное внимание судьбам бывших вынужденных переселенцев, глубоко тронули людей.

То, что жители освобожденных два года назад сел возвращаются, содержит глубокий символизм. Это месседж тем, кто сегодня борется за свой суверенитет, как мы когда-то. Мы также даем понять, что превратим разрушенные города и села в цветущие населенные пункты. Карабах станет раем, мы превратим его в место, где никто не будет страдать от агрессии. Мы вернулись в Карабах, как говорил Президент, навечно.

Эти люди вернулись на земли, где жили их предки веками. И это очень вдохновляет, потому что говорит о том, что справедливость в этом мире все-таки существует. Эти люди были долгие десятилетия отдалены от мест, где были похоронены их деды и прадеды. Вынужденные покинуть эти прекрасные края, изгнанные от своих очагов силой, они оказались в очень тяжелых условиях. Много лет им пришлось ютиться в палаточных городках. Кто не видел этих городков, не поймет моих эмоций. В Карабахе у этих людей были прекрасные дома, был достаток, и они надеялись передать все это своим детям. Но пришел враг и отобрал у них и дом, и надежды.

Лидер не только ставит цели, но и умеет достигать их. Президент Ильхам Алиев не только поставил цели перед собой и страной, но также вычертил грамотную стратегию, выбрал прекрасную тактику для их достижения. Благодаря своей политической мудрости и дальновидности он смог правильно распределить все ресурсы и добиться блестящего результата - освобождения территорий и полного восстановления суверенитета Азербайджана. Антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года поставила окончательную точку в проблемах территориальной целостности страны.

Те народы и страны, что находятся сейчас в прежней нашей ситуации, видят все это. Победа Азербайджана стала для них примером того, что никогда не нужно сдаваться.

Своими успехами мы направляем всему миру месседж о том, что Азербайджан - это динамично развивающаяся сильная страна, претендующая на статус региональной державы. Мы подтверждаем свое соответствие этому статусу не словами, а делами. Сила выражается не только в количестве танков, она выражается в силе духа и способности решать самые сложные задачи. Я абсолютно уверен, что никому не удалось бы сделать за пять лет столько, сколько Азербайджан сделал на разрушенных до основания освобожденных землях за такой короткий срок. То, что армянские оккупанты разрушали тридцать лет, мы возрождаем к жизни, не имея при этом практически никакой поддержки от мира. Несмотря на все трудности, мы очищаем нашу землю от скверны, мы восстанавливаем города и села, делаем эту землю снова пригодной для жизни людей.

Наверное, каждый азербайджанец обратил внимание на то, с какой любовью и вниманием Президент Ильхам Алиев наблюдает за всеми этими процессами. В его глазах можно прочитать гордость и радость, и на последних встречах с жителями Ходжавендского и Ходжалинского районов это было очень заметно. Это взгляд созидателя, истинного лидера, истинного руководителя. За пять лет мы под руководством нашего Президента прошли нелегкий путь. Ильхам Алиев сам является гарантом успеха всех процессов, держит под контролем идущие работы, следит за их результатами и качеством. И мы видим, какие замечательные плоды дает это внимание со стороны первого лица государства - новоотстроенные города, дороги, парки радуют глаз.

За пять лет мы сделали практически невозможное. Некоторые считают, что главный показатель успеха - это количество вернувшихся на освобожденные земли людей. Но это неправильный подход. Возвращение людей - это одна из составных частей той огромной работы, которую делает сегодня Азербайджан. Особенно меня удивляет, когда слышу недовольство со стороны местных пустозвонов. Иностранцы могут быть не в курсе реалий, но местные демагоги... Все происходило и происходит на их глазах, они знают, что оккупанты сотворили с захваченными районами, в курсе, что там не осталось камня на камне и сейчас мы поднимаем города и села практически с нуля. Можно ли возвращать людей на пепелище и на минные поля? Думаю, вопрос риторический.

Возвращение людей в свои дома после войны - это очень долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Особенно в нашей ситуации, когда имеется проблема тотального минирования и тотальных разрушений. На сегодня на восстановительные работы уже потрачена значительная сумма, и это только незначительная часть того, что требуется для полного возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. Требуется не только восстановление домов, но также очистка территорий от мин, прокладка коммуникаций, трубопроводов, строительство дорог, создание предприятий и так далее. Важнейшая задача - это создание комфортной социальной среды, открытие рабочих мест. Нельзя не напомнить о том, что к этому процессу подключились и братские нам страны - кто-то строит школы, кто-то культурные центры.

Мы не позволим никому ставить под вопрос нашу работу, результаты наших пятилетних трудов. Азербайджан делает то, что не под силу и крупным государствам - восстанавливает сам и быстрыми темпами 20 процентов своих территорий, разрушенных, повторю, до основания.

Великое возвращение будет реализовано. Уверен, что после подписания мирного договора с Арменией эта работа пойдет еще более быстрыми темпами, появится больше интереса со стороны зарубежных партнеров, в восстановительные проекты потекут зарубежные инвестиции.

Та работа, которую мы уже проделали, считаю, проделана не на "хорошо", а на "отлично".

Что касается зарубежных демагогов, рассуждающих о якобы медленном переселении, то на них не стоит обращать внимания. Такие статьи носят заказной характер и оплачиваются теми, кто не хочет видеть Азербайджан счастливым и успешным. На самом деле в Азербайджане дела идут так, как эти силы даже представить себе не могут. Мы строим мир, и не только для себя, но и для всех народов, живущих с нами по соседству.

В такое чувствительное время играть на чувствах людей недопустимо. Считаю все появляющиеся инсинуации результатом недружественной пропаганды некоторых стран.

Люди не хотят возвращаться?.. Я бывал в палаточных городках, я работал с проживавшими там вынужденными переселенцами. Помню, в Имишли во время ливня палаточный лагерь буквально плавал в воде. Палатки были затоплены, люди не могли не то что спать в них, но и просто находиться внутри. Мы с нашими волонтерами из Азербайджанского Общества Красного Полумесяца помогали людям убирать их утлые жилища, выносить нанесенную водой грязь. Не всегда удавалось найти палаткам новое место из-за площади затопления. Силы МЧС помогали выкачивать воду.

Последний палаточный городок был ликвидирован в 2007 году...

Ну как все это забыть? И как не радоваться за тех, кто прошел все это, не потеряв себя и сохранив чувство Родины? Кто-то утверждает, что люди не хотят возвращаться на освобожденные земли? Это гнусная ложь. Подчеркну - я выразился очень мягко.

Я недавно узнал, что многие вынужденные переселенцы, не дожившие до Победы, завещали своим детям перезахоронить их в родных краях после освобождения территорий. Меня очень тронула эта новость. Очень тронула, до мурашек. Люди, уже потерявшие надежду вернуться домой, хотели хотя бы покоиться на родной земле, около могил своих дедов и прадедов.

Такие моменты очень трогают душу. Они говорят, что чувство Родины живо, каждый азербайджанец, как бы ему не удалось устроиться вдали от родного дома, продолжает думать о нем. На днях прочитал новость о том, что в Кяльбаджар вернулась 113-летняя женщина. Я был и потрясен, и очень рад за эту женщину. Вряд ли, вынужденно покидая Кяльбаджар в 80-летнем возрасте, она могла надеяться снова увидеть родные места. Это замечательная новость, которая, признаюсь, очень вдохновила меня и подняла настроение.

Сегодня люди возвращаются в прекрасные благоустроенные города и села, в комфортные современные дома, где условия порой лучше, чем во многих столичных квартирах. Все это делает для них государство. Но не в качестве одолжения своим гражданам. Это, я бы сказал, священная задача, поставленная Президентом, - восстановить земли и вернуть туда людей.

Люди возвращаются, обзаводятся хозяйством, для них создаются рабочие места. Посмотрите, сколько рабочих мест уже создано на тех предприятиях и хозяйствах, которые посетил в ходе последней своей поездки глава государства.

Хотя война закончилась пять лет назад, переселять людей начали значительно позже, потому что требовалось сначала разминировать земли. Пока не устранены последствия минного террора, массовое переселение невозможно. Государство не может торопиться в таких вопросах, не может возвращать людей, пока не сумеет дать им полную гарантию безопасности. Торопиться нельзя. Никакие незапланированные действия недопустимы. Глава государства сам ранее подчеркивал, что никакой самодеятельности на освобожденных территориях не будет - там все будет делаться в соответствии с четкими и подготовленными профессионалами проектами.

Почему-то я уверен, что настанет время, когда появится огромное количество желающих жить в возрожденном Карабахе, и не только из числа потомков бывших вынужденных переселенцев, но и тех, кто не имел никогда отношения к этим землям. Будут очереди на жилье и на вакансии, люди будут приобретать там землю, будут переносить туда свои бизнесы и перевозить семьи.

Знаете, меня иногда называют идеалистом, даже утверждают, что я смотрю на мир через розовые очки. Но это не так. Я смотрю на происходящее не сквозь розовые очки, а сквозь призму реалий. Надеюсь, что все, о чем я говорю, все мои представления о блестящем будущем Азербайджана сбудутся. Уверен, если никто не помешает, это будущее не за горами. Если не будет вмешательства зла, мы, страны региона сможем построить мирный и стабильный Южный Кавказ.

Лейла Таривердиева