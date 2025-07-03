Президент Ильхам Алиев: В то время, когда нам предстоит осуществить программу «Великое возвращение», помощь братских стран особенно ценна

Сегодня, когда Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся инфраструктурные объекты, дома, общественные здания, в первую очередь, при каждом проекте мы планируем школу, детский сад, ясли и медицинские пункты. Без этого жизни нормальной не может быть.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями на открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района.

"Конечно, в то время, когда нам предстоит осуществить программу "Великое возвращение", которая успешно реализуется, помощь братских стран особенно ценна. Это помощь, которая шла от души, от сердца кыргызского народа", - отметил глава государства.