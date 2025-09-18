https://news.day.az/society/1781266.html Более тысячи абонентов этого поселка останутся без газа Сегодня с 11:30 в поселке Джорат Сумгайыта ограничат подачу газа из-за ремонтных работ. Как сообщили Day.Az в сумгайытском управлении "Азеригаз", До завершения работ будет приостановлено газоснабжение 1200 абонентам.
