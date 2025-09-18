Канцлер Германии оценил будущее страны без евреев

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил критику Израиля, которая используется как прикрытие для проявлений антисемитизма, и подчеркнул, что без евреев у страны не может быть благополучного будущего. Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе своего выступления на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, Мерц отметил, что ФРГ "была бы навсегда уничтожена" без еврейской жизни и культуры внутри страны.

"Хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего", - заявил канцлер.

Мерц также раскритиковал так называемую критику Израиля, которая используется как прикрытие для проявлений антисемитизма. По его словам, обсуждение действий израильского правительства должно быть допустимым - он напомнил, что сам недавно высказывал подобные замечания. При этом канцлер подчеркнул, что приверженность Германии существованию и безопасности Израиля является неотъемлемой частью ее базовых ценностей.