Стало известно о пагубном влиянии iOS 26 на батарею iPhone
Вслед за релизом iOS 26 компания Apple опубликовала разъяснения, касающиеся работы аккумуляторов после установки новой прошивки. Об этом сообщает портал iGuides, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В официальных примечаниях к обновлению Apple подчеркнула, что после установки iOS 26 пользователи могут столкнуться с сокращением времени работы от батареи и падением производительности устройств. По заявлениям производителя, этот эффект является временным и связан с необходимостью проведения фоновых процессов оптимизации.
Согласно документу поддержки, после масштабных обновлений система выполняет ряд операций: индексацию данных и файлов для поиска, загрузку ресурсов, обновление приложений и настройку новых функций. Эти процессы могут временно увеличивать нагрузку на устройство, что приводит не только к снижению автономности, но и к повышенному нагреву.
Как отмечают в iGuides, аналогичные эффекты характерны для любых крупных релизов как iOS, так и Android. Обычно адаптация устройства занимает 24-48 часов, после чего показатели автономности и производительности возвращаются к норме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре