В День национальной музыки почтена память Узеира Гаджибейли

Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения великого композитора, музыковеда, педагога, публициста, общественного деятеля Узеира Гаджибейли, чье имя золотыми буквами вписано в летопись музыкальной культуры Азербайджана. Этот день также отмечается в нашей стране как День национальной музыки. Цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, традиционно начался с посещения могилы Узеир бека на Аллее почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие министр культуры Адиль Каримли, ответственные сотрудники министерства, известные деятели культуры и искусства.

Поздравив собравшихся с Днем национальной музыки, министр культуры Адиль Керимли отметил, что 18 сентября является одной из самых знаменательных дат для культурной общественности страны.

"Мы все с глубоким уважением и почтением относимся к памяти Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской композиторской школы. 3 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли - создателя первой оперы на Востоке, великого ученого-музыковеда. В нашей стране эта знаменательная дата отмечается торжественно, на высоком уровне. Был подготовлен план мероприятий. В рамках празднования 140-летнего юбилея прекрасные образцы азербайджанской музыкальной культуры звучат не только в нашей стране, но и по всему миру. Концерты организуются даже в таких странах, как Италия, Австрия, Германия и Турция", - сказал он.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде в своем выступлении отметила, что творчество Узеира Гаджибейли способствовало развитию азербайджанской музыки с удивительной скоростью: "Только он мог внести столько новшеств, написать столь величественные произведения и объединить людей вокруг своих идей. Все это показывает, насколько богатыми, уникальными и влиятельными были личность и творчество Узеира Гаджибейли. Его музыка - это жемчужина не только нашей национальной культуры, но и мировой музыкальной сокровищницы. Новаторство Узеир бека и сегодня вдохновляет азербайджанских музыкантов, композиторов и молодых талантов. Его творчество сыграло бесценную роль в представлении миру нашей национальной идентичности, музыкального наследия и культурных ценностей и остается школой, указывающей ориентир будущим поколениям".

Председатель Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Анар отметил, что, пока существует азербайджанский народ, бессмертное наследие великого композитора всегда будет жить.

Он подчеркнул, что Узеир Гаджибейли - уникальная личность, заложившая основу национальной музыкальной культуры Азербайджана, представившая ее миру и выразившая душу народа через музыку.

Заместитель председателя Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, говоря об Узеире Гаджибейли, сказал, что произведения Узеир бека, отражая национальный дух, любовь к Родине и гуманистические ценности, и сегодня вызывают большой интерес и любимы как в Азербайджане, так и во всем мире. Его искусство является неиссякаемым источником вдохновения для грядущих поколений.

Другие выступившие подчеркнули, что творчество Узеира Гаджибейли послужило развитию азербайджанской культуры и в то же время является бесценным вкладом в мировое музыкальное наследие. Это уникальная школа для молодых композиторов и музыкантов, демонстрирующая богатство, инновационность и эстетическую ценность нашей национальной музыки. В выступлениях также говорилось о том, что произведения Узеир бека отражают нравственность нашего народа, а его идеи указывают путь для дальнейшего развития нашей музыкальной культуры.

После выступлений участники церемонии посетили также могилы корифеев азербайджанской музыки - Кара Караева, Фикрета Амирова, Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Ниязи и Муслима Магомаева.