Необходимо активизировать работу Тюркского инвестиционного фонда на уровне глав правительств

Необходимо активизировать деятельность Тюркского инвестиционного фонда на уровне глав правительств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи глав правительств и вице-президента государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Жапаров особо отметил, что между тюркскими государствами активно развиваются торгово-экономические связи. Он особо подчеркнул значимость Тюркского инвестиционного фонда как ключевого инструмента экономической интеграции.

"Если мы хотим и дальше обеспечивать развитие нашей Организации, необходимо предпринимать конкретные шаги, которые будут приносить реальные результаты. Практические меры, подкрепленные политической волей и поддержкой, будут способствовать дальнейшему укреплению и повышению авторитета нашей Организации на международной арене", - сказал Жапаров.

Президент выразил уверенность, что многие экономические, инфраструктурные и гуманитарные вопросы могут быть успешно решены на уровне глав правительств.

В свою очередь главы делегаций высоко оценили инициативу кыргызской стороны о проведении данной встречи как важной площадки для реализации задач, поставленных главами государств.

Они подчеркнули, что подобные контакты будут способствовать дальнейшему развитию Организации и углублению интеграционных процессов, отметили успешное председательство Кыргызстана в ОТГ, а также выразили уверенность, что достигнутые договоренности по итогам встречи на уровне глав правительств придадут новый импульс практическому сотрудничеству между странами.

На встрече приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.