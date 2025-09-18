https://news.day.az/society/1781407.html В одном из поселков Баку не будет газа В бакинском поселке Шаган временно приостановят подачу природного газа. Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в ООО "Азеригаз". Отмечается, что 19 сентября 2025 года с 10:00 и до завершения работ будет прекращена подача газа для подъёма на опоры среднего давления газопровода диаметром 325 мм, обеспечивающего газоснабжение посёлка Шаган.
