В Нахчыване будет установлен памятник архитектору Аджеми Нахчывани - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Будет установлен памятник архитектору Аджеми Нахчывани.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, в городе Нахчыван будет установлен памятник выдающемуся архитектору Аджеми Нахчывани.
Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с министерством культуры Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию мероприятий, связанных с возведением памятника Аджеми Нахчывани. Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
