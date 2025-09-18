В Нахчыване будет установлен памятник архитектору Аджеми Нахчывани

Будет установлен памятник архитектору Аджеми Нахчывани.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, в городе Нахчыван будет установлен памятник выдающемуся архитектору Аджеми Нахчывани.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с министерством культуры Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию мероприятий, связанных с возведением памятника Аджеми Нахчывани. Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.