Макрон предоставит «доказательства», что Брижит – женщина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит планируют предоставить в суд США фотографии и научные доказательства того, что первая леди - на самом деле женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на адвоката Макронов Тома Клэра.

Речь идет о судебном разбирательстве с правой активисткой Кэндис Оуэнс, которая заявляла о том, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр сообщил, что супруга Макрона нашла эти высказывания "невероятно расстраивающими", а президента Франции они "отвлекают" и "изматывают".

Он уточнил, что "будут представлены экспертные показания, имеющие научный характер", которые Эммануэль и Брижит готовы продемонстрировать. Речь идет, в том числе и о фотографиях беременной Брижит и ее детей. Как заверил Клэр, "такие фотографии существуют и будут представлены в суде".

23 июля газета Financial Times сообщила, что Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Иск Макронов содержит 218 страниц и был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс также заявляла, что французский президент и его жена - кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы "контроля над сознанием".