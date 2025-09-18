Nvidia вложилась в Intel

Компания Nvidia согласилась инвестировать $5 млрд в Intel.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на совместное заявление двух американских компаний.

Intel будет использовать графические технологии Nvidia в будущих чипах для ПК, а также поставлять свои процессоры для продуктов для центров обработки данных, созданных на базе оборудования Nvidia.

В прошлом году также стало известно, что правительство США приобрело 10% акции компании Intel.