https://news.day.az/hitech/1781399.html Nvidia вложилась в Intel Компания Nvidia согласилась инвестировать $5 млрд в Intel. Как передает Day.Az, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на совместное заявление двух американских компаний.
Intel будет использовать графические технологии Nvidia в будущих чипах для ПК, а также поставлять свои процессоры для продуктов для центров обработки данных, созданных на базе оборудования Nvidia.
В прошлом году также стало известно, что правительство США приобрело 10% акции компании Intel.
