Протесты в Париже переросли в столкновения

Сегодня в Париже мирная акция протеста против политики Эмманюэля Макрона быстро вылилась в жесткие столкновения с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, силовики без разбора применяли силу, избивая женщин и подростков, а также распыляли слезоточивый газ.

По данным властей, по всей столице задержаны 58 человек.

Французская столица оказалась фактически в кольце протестов: движение транспорта парализовано, полицейские кордоны увеличиваются, а недовольство парижан действиями властей растёт.

К демонстрации присоединились школьники и студенты, которые блокировали двери учебных заведений, выражая недовольство политикой правительства.