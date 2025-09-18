https://news.day.az/world/1781419.html Протесты в Париже переросли в столкновения - ВИДЕО Сегодня в Париже мирная акция протеста против политики Эмманюэля Макрона быстро вылилась в жесткие столкновения с полицией. Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, силовики без разбора применяли силу, избивая женщин и подростков, а также распыляли слезоточивый газ. По данным властей, по всей столице задержаны 58 человек.
Сегодня в Париже мирная акция протеста против политики Эмманюэля Макрона быстро вылилась в жесткие столкновения с полицией.
Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, силовики без разбора применяли силу, избивая женщин и подростков, а также распыляли слезоточивый газ.
По данным властей, по всей столице задержаны 58 человек.
Французская столица оказалась фактически в кольце протестов: движение транспорта парализовано, полицейские кордоны увеличиваются, а недовольство парижан действиями властей растёт.
К демонстрации присоединились школьники и студенты, которые блокировали двери учебных заведений, выражая недовольство политикой правительства.
