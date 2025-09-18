В США отзывают сотни тысяч автомобилей Hyundai

Hyundai Motor отзывает 568 580 автомобилей Palisade в США из-за проблем с пряжками ремней безопасности, которые могут не обеспечивать должной защиты пассажиров в случае столкновения.

Как сообщает Day.Az, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, отзыв затронул некоторые автомобили Palisade модельного ряда 2020-2025 годов.

Агентство сообщило, что до тех пор, пока не будут выполнены меры по отзыву, клиентам рекомендуется плотно вставлять ремень безопасности в пряжку быстрым и прямым движением, потягивая за ремень, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Проблема была вызвана деталями в узлах пряжек ремней безопасности, которые могли быть изготовлены с не соответствующими техническим характеристикам физическими размерами.