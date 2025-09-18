ВБ рекомендовал Марокко повысить пенсионный возраст

Всемирный банк рекомендовал Марокко повысить пенсионный возраст до 70 лет, утверждая, что старение населения будет представлять реальную угрозу пенсионным фондам и государственным финансам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на электронную газету Akhbarona, в докладе ВБ указано, что коэффициент демографической нагрузки среди пожилых людей вырастет с 11% в 2020 году до более чем 26% к 2050 году, что может привести к удушающим социальным и экономическим кризисам, если не будут реализованы срочные реформы, в частности, повышение пенсионного возраста и поощрение пожилых людей продолжать работать дольше.

Однако эта рекомендация была широко отвергнута в Марокко, где работники и члены профсоюза посчитали ее прямым посягательством на права трудящихся.

Согласно тому же отчету, марокканцы, начиная с 55 лет, страдают от хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, из-за чего постоянная занятость становится серьезным испытанием, которое ставит под угрозу их здоровье и жизнь.

В то время как Всемирный банк оправдывает свой шаг экономической необходимостью, критики видят в нем "уничтожение социальных достижений" и угрозу социальной стабильности.