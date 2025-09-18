Пакистан может присоединиться к БРИКС в ходе ежегодного саммита объединения в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business Recorder со ссылкой на эксперта и источники в дипломатических кругах.

Включение Пакистана в качестве полноправного члена откроет новое окно возможностей для дальнейшего ускорения экономического партнерства, отмечает источник.

Страна подала заявку на вступление в БРИКС еще в 2023 году.

БРИКС - это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.