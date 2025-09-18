Спикер парламента Азербайджана встретилась с премьер-министром Малайзии

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Премьер-министр Анвар Ибрагим приветствовал спикера парламента Азербайджана, подчеркнул значимость 46-й Генеральной ассамблеи АИПА и выразил спикеру Милли Меджлиса признательность за её участие в этом мероприятии.

Он также попросил передать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свои приветствия и наилучшие пожелания.

В ходе беседы премьер-министр сказал, что следит за динамичным развитием Азербайджана, и что Малайзию радует достигнутые Азербайджаном успехи, в особенности, экономический прогресс и рост его международного авторитета.

Спикер Милли Меджлиса С. Гафарова отметила важность текущих уз дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией. Было выражено удовлетворение взаимоподдержкой наших стран в различных международных организациях.

На встрече состоялся обмен мнениями о вопросах сотрудничества между парламентами двуч стран. Наряду со встречными визитами и совместной деятельностью членов парламентов, особо отмечалось и благоприятное сотрудничество законодательных органов Азербайджана и Малайзии в рамках межпарламентских организаций, таких как Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, Межпарламентский Союз, Парламентская Ассамблея Организации Исламского Сотрудничества и Азиатская Парламентская Ассамблея.

Во время беседы спикер Милли Меджлиса поведала о достигнутых Азербайджаном в различных сферах успехах, о грандиозных проектах, реализуемых на освобождённых от оккупации территориях, и о работе, проделанной для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Кроме того, на встрече имел место обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.