Спикер парламента Азербайджана встретилась с премьер-министром Малайзии - ФОТО
Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-служба парламента.
Премьер-министр Анвар Ибрагим приветствовал спикера парламента Азербайджана, подчеркнул значимость 46-й Генеральной ассамблеи АИПА и выразил спикеру Милли Меджлиса признательность за её участие в этом мероприятии.
Он также попросил передать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свои приветствия и наилучшие пожелания.
В ходе беседы премьер-министр сказал, что следит за динамичным развитием Азербайджана, и что Малайзию радует достигнутые Азербайджаном успехи, в особенности, экономический прогресс и рост его международного авторитета.
Спикер Милли Меджлиса С. Гафарова отметила важность текущих уз дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией. Было выражено удовлетворение взаимоподдержкой наших стран в различных международных организациях.
На встрече состоялся обмен мнениями о вопросах сотрудничества между парламентами двуч стран. Наряду со встречными визитами и совместной деятельностью членов парламентов, особо отмечалось и благоприятное сотрудничество законодательных органов Азербайджана и Малайзии в рамках межпарламентских организаций, таких как Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, Межпарламентский Союз, Парламентская Ассамблея Организации Исламского Сотрудничества и Азиатская Парламентская Ассамблея.
Во время беседы спикер Милли Меджлиса поведала о достигнутых Азербайджаном в различных сферах успехах, о грандиозных проектах, реализуемых на освобождённых от оккупации территориях, и о работе, проделанной для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.
Кроме того, на встрече имел место обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
