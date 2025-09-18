Марсель парализован

Протестный Марсель с высоты птичьего полета - порт полностью заблокирован.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство действиями властей. Грузовые суда стоят на рейде, работа терминалов парализована, а стратегические транспортные артерии перекрыты баррикадами.

Активисты жгут дымовые шашки, скандируют лозунги, требуя социальных и политических перемен.