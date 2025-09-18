https://news.day.az/world/1781436.html Марсель парализован - ВИДЕО Протестный Марсель с высоты птичьего полета - порт полностью заблокирован. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство действиями властей. Грузовые суда стоят на рейде, работа терминалов парализована, а стратегические транспортные артерии перекрыты баррикадами.
Протестный Марсель с высоты птичьего полета - порт полностью заблокирован.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство действиями властей. Грузовые суда стоят на рейде, работа терминалов парализована, а стратегические транспортные артерии перекрыты баррикадами.
Активисты жгут дымовые шашки, скандируют лозунги, требуя социальных и политических перемен.
