Meta выпустила смарт-очки Ray-Ban Display с нейроинтерфейсом и дополненной реальностью за $799.
Как передает Day.Az, в линзах очков есть 90-герцовые дисплеи с яркостью в 5000 нит и разрешением 600 на 600 пикселей.
В очки встроены камеры, динамики и микрофоны, так что с их помощью можно звонить, в том числе и по видеосвязи, переводить иностранную речь, а также выводить на дисплей мини-карту, как в видеоиграх.
В дополнение к очкам идет нейробраслет, который распознает жесты по мышечной активности.
