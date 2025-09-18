Meta выпустила смарт-очки Ray-Ban Display с нейроинтерфейсом и дополненной реальностью за $799.

Как передает Day.Az, в линзах очков есть 90-герцовые дисплеи с яркостью в 5000 нит и разрешением 600 на 600 пикселей.

В очки встроены камеры, динамики и микрофоны, так что с их помощью можно звонить, в том числе и по видеосвязи, переводить иностранную речь, а также выводить на дисплей мини-карту, как в видеоиграх.

В дополнение к очкам идет нейробраслет, который распознает жесты по мышечной активности.