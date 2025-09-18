Сахиба Гафарова рассказала на Генассамблее АИПА о ходе восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании 46-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи (АИПА) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, состоявшемся 18 сентября в Куала-Лумпуре (Малайзия), рассказала о колоссальной созидательной и восстановительной работе, которую Азербайджан ведет в своих освобожденных от оккупации регионах Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что возрождение этих территорий составляет значительный компонент подхода правительства Азербайджана к инклюзивному развитию и устойчивости.

Как напомнила спикер, эти территории находились под оккупацией в течение 30 лет и были освобождены в 2020-м году.

По ее словам, крупномасштабные восстановительные работы, проведенные на этих полностью разрушенных территориях, уже позволили нашему правительству переселить более пятидесяти тысяч человек в данные регионы и реинтегрировать их в общую социально-экономическую жизнь страны.