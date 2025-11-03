https://news.day.az/azerinews/1792755.html Prezident İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı bildirib.
"Mənim prezidentlik dövrümdə də bu istiqamətdə, yəni, Azərbaycan elminin inkişafına göstərilən diqqət Ulu Öndərin siyasətinə uyğun şəkildə aparıldı. Bir çox addımlar atıldı", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
