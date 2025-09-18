В Баку проведен арт-мастер-класс в поддержку развития инклюзивного бизнеса

Проект Future Leaders, объединяющий молодых лидеров Азербайджана, организовал арт-мастер-класс Vision Board в инклюзивном кафе Kashalata, где работают люди с расстройствами аутистического спектра (РАС). Все собранные на мероприятии средства направлены на поддержку кафе и его сотрудников, делая акцент на важности социальной ответственности и равных возможностей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Kashalata - это социальный проект, созданный на принципах партнёрства бизнеса, государства и общества.

"Когда мы мечтали о Кашалата, я знала, что одной без поддержки этот проект не реализовать. Pasha Holding предоставил локацию, и благодаря поддержке министерств, компаний и неравнодушных людей родилась уникальная модель общественно-частного партнёрства. Сегодня Kashalata - пространство силы, где молодые люди с аутизмом работают, развиваются и чувствуют свою значимость", - отметила основательница кафе Натаван Мамедова.

Проект Future Leaders создан, чтобы объединять молодёжь в одном пространстве, где каждый может раскрыть свой потенциал, узнать свои сильные стороны и вдохновляться на добрые дела. За годы работы команда провела ряд мероприятий - дебаты, семинары, благотворительные акции - всё ради того, чтобы молодёжь могла развиваться и менять общество к лучшему.

Люди с расстройствами аутистического спектра часто сталкиваются с барьерами в интеграции в общество. Инклюзивные проекты, как Kashalata, и инициативы Future Leaders помогают разрушить эти барьеры, создавая условия для равенства, уважения и поддержки.

Участники мероприятия создавали личные доски визуализации, символизирующие мечты и цели, в атмосфере творчества и поддержки. Мастер-класс стал не просто творческим событием, а выражением веры в силу сообщества и возможности каждого человека.

Айсель Ядигарова, основательница, президент Future Leaders:

"Когда мы только начинали проект, я мечтала, чтобы наши инициативы были не просто о лидерстве, а о настоящих ценностях - доброте, уважении, умении быть рядом. Это не просто кафе - это пространство, где чувствуешь силу сообщества и поддержки. Наблюдать, как участники раскрываются через творчество - невероятно вдохновляюще. Я искренне верю, что молодёжь может менять общество простыми, но искренними действиями. Если наш Vision Board Workshop подарил хоть кому-то веру в себя, значит, всё было не зря. Огромная благодарность команде Kashalata за тепло и за то, что они делают мир лучше каждый день. Увидев то, как тепло и уютно персонал встретил нашу команду, я поняла, что это далеко не последнее мероприятие, которое мы проведем в этом заведении! Давая внимание и показывая значимость людям с РАС, мы делаем мир намного лучше. Я призываю молодёжь Азербайджана двигаться вперёд, поддерживать тех, кому нужно это внимание, помогать и быть активной частью перемен".

Малейка Гаибова, организатор в платформе Future Leaders:

"Лидерство - это не только вести за собой, но и служить обществу. Вместе мы делаем шаг к более инклюзивному и сострадательному будущему."

Лейла Ибрагимова, вице-президент Future Leaders:

"Мы творили с душой, и в этом была настоящая магия. Атмосфера была как в семье, а добро здесь становится реальной поддержкой для тех, кто в ней нуждается".

Эсма Гусейнова, вице-президент платформы:

"Вместе мы мечтали и творили, и казалось, что стены между нами исчезли. Я горжусь, что проект помог каждому поверить в свои идеи и почувствовать поддержку и доброту".

Рамиля Аскерова, глава департамента HR:

"Каждый вложил частичку себя, и в итоге получилось больше, чем мероприятие: получилось напоминание о том, как важно быть рядом и протягивать руку помощи. Для меня это ценно - видеть, как добрые намерения превращаются в реальные шаги"

Фатима Османова, координатор платформы

"Кафе Kashalata - это больше, чем просто место. Это напоминание, что молодёжь с уникальными способностями, делясь своим светом, превращает обычные моменты в нечто по-настоящему человечное и вдохновляющее".