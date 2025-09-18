https://news.day.az/world/1781358.html Глава МИД Сирии впервые за 25 лет посетил Вашингтон Министр иностранных дел Сирии прибыл в Вашингтон в четверг, что стало первым официальным визитом на таком уровне за более чем 25 лет. США предпринимают продамасские политические шаги, снимая санкции и выступая посредником между Сирией и Израилем.
Как сообщает Day.Az, министр иностранных дел Асад аль-Шибани встретится с американскими законодателями, чтобы обсудить снятие оставшихся санкций США с его страны, сообщил сенатор Линдси Грэм, сообщает Axios.
США выступают посредником между Израилем и Сирией, пишет агентство Reuters.
