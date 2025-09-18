Кыргызстан предложил проект Дорожной карты по сотрудничеству ОТГ в экономике

Кыргызстан предложил проект Дорожной карты по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами - членами ОТГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Кабмина и руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе встречи глав правительств и вице-президента государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Он также подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в увеличении взаимной торговли в рамках ОТГ, поддержке крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, особенно в перспективных и динамично развивающихся сферах.

По его словам, товарооборот Кыргызстана с государствами - членами ОТГ в 2024 году составил 2 миллиарда 427 миллионов долларов.

"Мы часто говорим о значении интеграции и сотрудничества в рамках ОТГ. Действительно, у нас имеется огромный потенциал. Однако, считаю, что пришло время перейти от слов к делу. Сегодня в рамках Организации существует около 40 направлений сотрудничества, проводятся многочисленные заседания, встречи, форумы, конференции. Но такие встречи не должны носить формальный характер", - сказал Касымалиев.

Он отметил, что практическое значение деятельности ОТГ должно находить отражение в создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры, а также в расширении доступа к образованию, здравоохранению, энергетике и современным технологиям.