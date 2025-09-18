Самолет долго не мог приземлиться из-за спящего диспетчера на Корсике

Самолет, летевший из Парижа на Корсику, долго не мог приземлиться из-за того, что авиадиспетчер уснул во время смены.

Как передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщает France 24.

"Власти сообщили, что после того, как авиадиспетчер задремал, самолету Air Corsica, следовавшему из парижского аэропорта Орли в Аяччо, пришлось кружить над Средиземным морем в течение 18 минут", - говорится в материале.

Как пишет газета Daily Mail, пилот так долго кружил над аэропортом, что были разработаны планы изменить курс на Бастию - портовый город на другой стороне острова.

Спавшего сотрудника разбудили пожарные службы аэропорта. "Вмешательство пожарной службы аэропорта в работу диспетчерской вышки выявило, что дежурный авиадиспетчер уснул на своем посту", - рассказали в управлении гражданской авиации Франции.

После того как диспетчер проснулся, "самолет благополучно приземлился".

В управлении заявили, что несмотря на то, что тест на алкоголь у сотрудника оказался отрицательным, "рассматривается возможность применения санкций". Началось служебное расследование.