Серия наводнений в Китае - ВИДЕО

За последние сутки серия наводнений произошла в ряде районов Китая. Как передает Day.Az, самая сложная ситуация в провинции Хэнань, где подтопило десятки городов. На видео обстановка в 8-миллионном городе Шанцю). Также подтопило ряд районов провинции Ганьсу, где среди прочего выпало аномальное количество града.