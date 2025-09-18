Серия наводнений в Китае

За последние сутки серия наводнений произошла в ряде районов Китая.

Как передает Day.Az, самая сложная ситуация в провинции Хэнань, где подтопило десятки городов. На видео обстановка в 8-миллионном городе Шанцю).

Также подтопило ряд районов провинции Ганьсу, где среди прочего выпало аномальное количество града.