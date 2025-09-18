Гольф в Азербайджане: есть ли будущее?

Автор: Али Валиев

Гольф - относительно молодой вид спорта в Азербайджане, но его путь с момента зарождения до сегодняшнего дня показывает интересное сочетание энтузиазма, инфраструктурных успехов и организационных сложностей. Гольф начал развиваться в стране примерно в начале 2010-х годов. Одной из первых крупных инициатив стало создание Федерации гольфа Азербайджана и ее интеграция в европейские структуры, что позволило участвовать в международных событиях. Важным моментом стало проведение Azerbaijan Golf Challenge Open в 2014 году - первого официального международного турнира на территории страны, что дало Азербайджану шанс заявить о себе на мировой гольф-карте.

Как сообщает Day.Az, İdman.biz исследовал путь развития гольфа в нашей стране, его исторические корни и текущее состояние.

Сегодня в Азербайджане официально зарегистрированы около 154 гольфистов: взрослых мужчин - 131, женщин - 15, юниоров - 8. В стране есть два полноценных 18-луночных поля, оба в частной собственности, а также небольшие тренировочные площадки. Президент Федерации гольфа Азербайджана - Рауф Халилов, исполнительный директор - Лейла Аббасова. Dreamland Golf Club признан лучшим полем страны по версии World Golf Awards 2023. При этом массовое развитие ограничено: высокая стоимость членства и небольшое число квалифицированных тренеров не позволяют охватить широкий круг населения.

В стране регулярно проводятся национальные турниры, например, "State agencies golf tournament" или турнир "Zəfər". Азербайджанские спортсмены участвуют в международных соревнованиях, включая юниорские турниры в Турции и Казахстане. Так, в 2024 году Эмин Рзаев занял второе место на Turkish Open в Анталье. Сотрудничество с зарубежными федерациями (Грузия, Турция) открывает возможности для обмена опытом и организации совместных проектов. Однако после проведения Azerbaijan Golf Challenge Open в 2014 году крупных международных турниров на территории страны больше не было, что заметно тормозит развитие профессионального уровня.

Проблемы очевидны: низкая массовость, дороговизна, ограниченный спектр тренеров и судей, слабая информационная активность. Официальный сайт aqf.az не работает. Есть сайт agf.org.az, но и он абсолютно пустой. Это снижает прозрачность и интерес со стороны потенциальных участников и спонсоров. Отсутствие регулярных крупных турниров тормозит развитие профессиональной элиты. Тем не менее, при должной поддержке и грамотной стратегии Азербайджан имеет все шансы вывести гольф на новый уровень.

Будущее развития связано с популяризацией спорта среди молодежи, созданием доступных программ "гольф для всех", развитием судейства и тренерства, улучшением инфраструктуры и информационной стратегии. Важно не только строить поля, но и воспитывать поколение, которое будет относиться к гольфу не как к элитарному развлечению, а как к полноценному виду спорта. Если акцент будет сделан на доступность и образование, а также на международное сотрудничество, гольф в Азербайджане сможет превратиться в стабильный и развивающийся вид спорта.