Гэри Джонс награжден орденом "Шохрат".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана наградить регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джонса Роберта Гэри орденом "Шохрат", - говорится в документе.