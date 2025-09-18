https://news.day.az/officialchronicle/1781397.html Гэри Джонс награжден орденом "Шохрат" - РАСПОРЯЖЕНИЕ Гэри Джонс награжден орденом "Шохрат". Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
За особые заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана наградить регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джонса Роберта Гэри орденом "Шохрат", - говорится в документе.
