Популярное в США шоу Джимми Киммела сняли с эфира из-за высказываний ведущего об убийстве Чарли Кирка.

Киммел утверждал, что команда президента Дональда Трампа якобы пыталась заработать политические очки на смерти Кирка, и в доказательство показал соответствующие видео с участием Трампа, где его спросили, как он переживает убийство Кирка, а он принялся говорить о строительстве бального зала в Белом доме.

"Мы увидели новое дно в выполнении приспешников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, который убил Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них", - сказал Киммел в эфире шоу 15 сентября.

После этого его программу на телеканале ABC с 17 сентября сняли с эфира "на неопределенный срок". Американские организации по свободе слова раскритиковали такое решение телеканала за "трусость", а в СМИ также утверждалось, что на АВС оказывалось давление с целью "наказать Киммела".

Сам Трамп же заявил, что у ведущего "нулевой талант".