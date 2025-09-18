https://news.day.az/society/1781405.html Как долго продержится нестабильная погода в Азербайджане? В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 18 на 19 сентября, а также вечером 19-го и в течение дня 20-го сентября временами ожидаются дожди. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с вечера 19-го до утра 20-го в отдельных частях полуострова дожди будут кратковременными и ливневыми, возможны грозы.
В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 18 на 19 сентября, а также вечером 19-го и в течение дня 20-го сентября временами ожидаются дожди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с вечера 19-го до утра 20-го в отдельных частях полуострова дожди будут кратковременными и ливневыми, возможны грозы.
В районах Азербайджана нестабильная погода сохранится до вечера 21 сентября. Ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, возможен град, в горных районах снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках - кратковременные сели.
