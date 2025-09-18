Азербайджан перечислил 2 млн долларов на поддержку деятельности Секретариата ОТГ

Решения, принятые на неформальном саммите Совета глав тюркских государств в Будапеште в мае 2025 года об увеличении численности и бюджета Секретариата, служат институциональному укреплению нашей организации.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на первой встрече глав правительств и их заместителей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке, сообщает Day.Az.

"Следует отметить, что в ходе неформального саммита глав государств Организации тюркских государств в Шуше 6 июля прошлого года Президент Азербайджанской Республики заявил, что нынешний бюджет и структура организации недостаточны для реализации наших общих целей. Наша страна перечислила средства в размере 2 миллионов долларов США на поддержку деятельности Секретариата. Уверен, что эта поддержка внесет позитивный вклад в работу нашей организации.

Одна из наших главных целей - еще теснее объединить наши братские страны посредством экономических и торговых отношений. Наши совместные проекты, транспортно-логистические инициативы, энергетическое и промышленное сотрудничество, гуманитарные и культурные проекты сделают нашу организацию еще сильнее в будущем", - сказал Али Асадов.