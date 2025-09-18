Названо число маршалов, задействованных на Гран-при Азербайджана Формулы-1

На стартующем в Баку в пятницу, 19 сентября, Гран-при Азербайджана Формулы-1 будет задействовано около 1500 маршалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК) сообщили, что в четверг с утра маршалы отправились из лагерей, расположенных в Деревне атлетов, на территорию трассы. Они уже разместились на своих постах и готовятся к любым возможным ситуациям в дни гонок.

Маршалы разделены на различные функциональные группы: пожарные, флаговые, трековые и другие команды поддержки. У каждой группы своя специфическая задача, однако всех их объединяет одна основная цель - создать безопасную и беспроблемную гоночную атмосферу как для болельщиков, так и для пилотов.

Сегодня маршалы прошли по всей трассе, ознакомились со своими постами, получили инструкции и провели подготовительные тренировки по различным сценариям. Роль каждого маршала определена заранее, а вся их деятельность направлена на обеспечение высокого уровня безопасности.

Маршалы Формулы-1 работают не только в Азербайджане, но и по всему миру на принципах добровольчества. Они присоединяются к этому процессу с большой любовью к Формуле-1 и волнением. Для многих маршалов это не столько профессиональная карьера, сколько проявление самоотверженности и преданности автоспорту.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона 2025 года пройдет с 19 по 21 сентября на центральных улицах города Баку.