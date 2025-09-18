В Бишкеке проходит встреча глав правительств ОТГ

В Администрации президента Кыргызстана проходит встреча глав правительств и вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Перед началом мероприятия участники встречи сделали совместное фото.

Отметим, что в мероприятии принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ОТГ по приоритетным направлениям в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, цифровизации, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах. Также будут обсуждены вопросы реализации принятых ранее решений и совершенствования механизмов деятельности ОТГ.

Встречу глав правительств и вице-президентов - членов ОТГ освещают более 90 представителей местных и международных средств массовой информации.

Напомним, что ОТГ- это международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ - развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.