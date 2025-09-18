https://news.day.az/society/1781378.html

Марта Кос понаблюдала за процессом разминирования в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос понаблюдала за процессом разминирования в Агдаме. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, новый комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в рамках поездки в Агдам ознакомилась с работами по разминированию в селе Сарыджалы района. Новость обновляется