https://news.day.az/society/1781378.html Марта Кос понаблюдала за процессом разминирования в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос понаблюдала за процессом разминирования в Агдаме. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, новый комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в рамках поездки в Агдам ознакомилась с работами по разминированию в селе Сарыджалы района. Новость обновляется
