Чей будет TikTok: новая холодная война за главный экран мира

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о новой холодной войне из-за TikTok.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В лето 2018 года мир еще не знал, что стартап ByteDance запустит не просто приложение для коротких видео, а культурный феномен, который станет яблоком раздора в торговой войне двух сверхдержав. TikTok, насчитывающий сегодня более 1.59 миллиарда активных пользователей, превратился в геополитический инструмент, вопрос национальной безопасности и символ технологического суверенитета. С момента своего появления TikTok не просто завоевал внимание молодежи - он переопределил то, как мы потребляем информацию, как формируются тренды и как правительства относятся к данным своих граждан. История противостояния вокруг TikTok в США - это не просто история запретов и сделок; это история о том, как технологии становятся полем битвы за влияние в XXI веке.

Глобальный феномен TikTok: цифры и влияние

TikTok не просто популярен; он стал частью повседневной жизни для миллиардов людей. Согласно статистике, на платформе зарегистрировано 1.12 миллиарда активных пользователей по всему миру, причем более 170 миллионов из них находятся в США. Для сравнения: это больше половины населения США. Время, проводимое пользователями в приложении, ошеломляет: в среднем 95 минут в день глобально и 52 минуты в день для американских пользователей. Это больше, чем у любой другой социальной сети, включая Facebook и Instagram.

Но TikTok - это не просто платформа для развлечений. Это мощный экономический двигатель. В 2024 году доход TikTok в США достиг $10 миллиардов, а глобальный доход оценивается между $20 и $26 миллиардами. Платформа стала ключевым инструментом для discovery: 77% представителей поколения Z используют TikTok для открытия новых продуктов, а 63% - для слежения за новостями. Более того, исследования показывают, что TikTok на 150% эффективнее в убеждении пользователей попробовать продукт или услугу по сравнению с другими платформами.

Исторический контекст: от роста до подозрений

TikTok был запущен в 2016 году (глобальная версия) как преемник Musical.ly. Его рост был стремительным: к 2018 году у него было уже 271 миллион активных пользователей в месяц, а к 2021 году он преодолел отметку в 1 миллиард. Однако с ростом популярности пришли и подозрения. США и другие страны начали выражать озабоченность по поводу связи TikTok с китайским правительством через его родительскую компанию ByteDance.

В 2020 году, на фоне ухудшения американо-китайских отношений, администрация Трампа впервые пригрозила запретом TikTok, если он не будет продан американской компании. Трамп подписал два исполнительных указа, которые должны были заставить ByteDance продать свои американские активы в течение 90 дней. Это был беспрецедентный шаг, который многие расценили как проявление торгового протекционизма и технологической холодной войны.

Юридические баталии и политические маневры

Администрация Байдена, пришедшая на смену Трампу, отменила его исполнительные указы, но не прекратила давление на TikTok. В декабре 2022 года Байден подписал закон о запрете использования TikTok на государственных устройствах. Затем, в апреле 2024 года, был принят более жесткий закон, требующий от ByteDance продажи американского подразделения TikTok до 19 января 2025 года под угрозой полного запрета.

Этот закон был оспорен в суде. TikTok и группа пользователей подали иск, утверждая, что закон нарушает Первую поправку (свободу слова) и другие конституционные права. Однако Верховный суд США в январе 2025 года поддержал закон, постановив, что национальная безопасность перевешивает права компании, особенно учитывая её иностранное происхождение.

Запрет должен был вступить в силу 19 января 2025 года. В ночь с 18 на 19 января TikTok стал недоступен для американских пользователей, появилось сообщение: "Извините, TikTok сейчас недоступен". Приложение исчезло из App Store и Google Play. Однако этот запрет продлился менее суток. Новый президент Дональд Трамп, только что вступивший в должность, подписал исполнительный указ, который отсрочил выполнение запрета на 75 дней.

Этот шаг Трампа был особенно примечателен, учитывая, что именно он во время своего первого срока начал войну с TikTok. Но его позиция изменилась. Как отмечала The Washington Post, TikTok сыграл важную роль в его предвыборной кампании 2024 года, что заставило его пересмотреть свои взгляды. Сам Трамп заявил, что предпочитает, чтобы платформа продолжала работать, помогая транслировать его инаугурацию.

Переговоры и рамочное соглашение в Мадриде

На фоне юридической неопределенности и политического давления начались интенсивные переговоры между США и Китаем. Кульминацией стало заявление главы Минфина США Скотта Бессента о том, что в Мадриде было достигнуто рамочное соглашение о передаче прав собственности на американские подразделения TikTok. Это соглашение, которое должны были завершить Трамп и Си Цзиньпин в пятницу, стало возможным после того, как китайская сторона, по словам Бессента, отказалась от требований о снижении торговых тарифов под угрозой закрытия TikTok в США.

Китай подтвердил наличие рамочного соглашения, но подчеркнул, что никакая сделка не будет заключена в ущерб интересам китайских компаний. Главный переговорщик от Китая Ли Чэнган заявил, что руководство КНР внимательно изучит сделку. Это указывает на то, что соглашение еще не является окончательным и должно быть одобрено высшим руководством обеих стран.

Согласно условиям, которые обсуждались, новая компания TikTok Global будет создана как независимая американская компания со штаб-квартирой в США. В её совет директоров войдут четыре американца из пяти членов. Oracle получит 12.5% акций, а Walmart - 7.5%. При этом у ByteDance останется 80% TikTok Global, но поскольку 40% самой ByteDance принадлежит американским фондам, Белый дом может утверждать, что технически большая часть TikTok теперь принадлежит американцам.

Сделка также предусматривает, что данные американских пользователей будут храниться в центрах обработки данных Oracle в соответствии с законами США. Это должно исключить риски того, что "иностранные правительства будут шпионить за американскими пользователями". Кроме того, в течение года TikTok Global должен провести IPO, которое будет организовано Walmart.

Потенциальные покупатели и интересы

Круг потенциальных покупателей или инвесторов в TikTok широк и разнообразен. Среди них:

Oracle и Walmart: уже участвуют в сделке и получат доли в новой компании.

Илон Маск: рассматривался как потенциальный покупатель.

MrBeast (Джимми Дональдсон): популярный блогер с 343 млн подписчиков на YouTube, выразил заинтересованность в покупке TikTok. Более того, миллиардер Фрэнк Маккорт, который собрал $20 миллиардов для своего bid, заявил, что MrBeast будет частью его группы.

Фрэнк Маккорт: бывший владелец Los Angeles Dodgers, который через свой Project Liberty выступает за децентрализованный интернет. Он предложил $20 миллиардов за TikTok и видит в этой сделке возможность "решить проблему национальной безопасности, помочь исправить Интернет и начать третье поколение Интернета, где пользователи контролируют всё".

Стивен Мнучин: бывший министр финансов США, который собрал консорциум инвесторов.

Интересно, что Китай изначально считал запрет соцсети в США предпочтительнее принудительной продажи бизнеса. Однако угроза потерять доступ к 170 миллионам американских пользователей и потенциально огромные финансовые потери, видимо, заставили Пекин пересмотреть свою позицию.

Геополитические и экономические последствия

Сделка по TikTok выходит далеко за рамки обычной корпоративной продажи. Она имеет глубокие геополитические и экономические последствия.

Во-первых, это может стать важным шагом к прекращению торговой войны между США и Китаем, которая длится уже несколько лет. Министр финансов США Скотт Бессент прямо заявил, что соглашение по TikTok может помочь в этом процессе.

Во-вторых, это создает прецедент для других китайских компаний, работающих в США. Как отмечают эксперты, следующей мишенью могут стать разработчики игр, такие как Riot Games и Epic Games, которые принадлежат или частично контролируются китайской Tencent. Уже были запросы от комитета по иностранным инвестициям в США о протоколах безопасности этих компаний.

В-третьих, сделка поднимает вопросы о технологическом суверенитете и безопасности данных. США опасаются, что китайское правительство может получить доступ к данным американских пользователей или использовать платформу для пропаганды. Китай, со своей стороны, видит в этом проявление протекционизма и попытку сдержать развитие китайских технологических компаний.

В-четвертых, экономические условия сделки беспрецедентны. Трамп настаивал, чтобы американское правительство получило "значительную сумму" от продажи. Юристы отмечают, что требование перечислить в бюджет США существенный процент от продажи создает прецедент в международной практике, который может подать негативный пример другим государствам.

Международные параллели и прецеденты

Случай TikTok не является уникальным. Это часть более широкой тенденции, когда государства усиливают контроль над иностранными технологическими компаниями под предлогом национальной безопасности. Например:

Индия временно блокировала TikTok в 2020 году.

Европейский Союз вводит строгие правила по защите данных (GDPR), которые затрагивают и американские компании.

Китай давно запретил такие платформы, как Facebook и Google, создавая собственную цифровую экосистему.

Международные соглашения, такие как правила Всемирной торговой организации (ВТО), могут быть затронуты, если сделка будет расценена как принудительная и нарушающая принципы свободной торговли. Однако США утверждают, что национальная безопасность является обоснованным исключением согласно статье XXI ГАТТ.

Исторически можно провести параллели с другими случаями ограничений в отношении иностранных технологий, например, с американским эмбарго против Huawei. Однако масштаб и влияние TikTok как культурного и социального феномена делают этот случай беспрецедентным.

Будущее TikTok и глобального интернета

Будущее TikTok остается неопределённым. Даже если сделка будет завершена, остаются важные вопросы:

Будет ли новая структура удовлетворять требованиям национальной безопасности США?

Как отреагируют пользователи на изменения в управлении и возможные корректировки контентной политики?

Станет ли это прецедентом для дальнейшей фрагментации интернета по национальным границам?

Фрэнк Маккорт, один из потенциальных покупателей, видит в этой ситуации шанс построить "третье поколение интернета", где пользователи получат больший контроль. Его инициатива Project Liberty разрабатывает децентрализованную инфраструктуру сети на базе блокчейна. Если его предложение окажется успешным, это способно изменить не только TikTok, но и всю социально-медийную индустрию.

С другой стороны, если сделка сорвется, TikTok может быть запрещен в США после 17 сентября (срок последней отсрочки на данный момент). Это нанесет серьёзный удар по 170 миллионам американских пользователей, по создателям контента, которые построили на платформе свой бизнес, и по глобальной цифровой экономике.

Битва за цифровую душу

Битва за TikTok - это не просто спор из-за приложения для видео. Это битва за душу глобального интернета. Это столкновение между национальной безопасностью и глобализацией, между свободой слова и контролем над данными, между американским и китайским технологическим влиянием.

Исход этой битвы определит не только будущее TikTok, но и то, как будут функционировать технологии в ближайшие десятилетия. Будет ли интернет оставаться открытым и глобальным, или же он будет фрагментирован на национальные сегменты? Как удастся сбалансировать безопасность и инновации? Кто в итоге будет контролировать данные, которые формируют нашу цифровую идентичность?

Соглашение в Мадриде - это лишь один шаг в длительном и сложном процессе. Как отметил торговый представитель США Джеймисон Грир, достигнутое соглашение должно еще получить одобрение лидеров двух стран. А китайский переговорщик Ли Чэнган предупредил, что Китай не намерен поступаться своими принципами и интересами собственных компаний.

Одно можно утверждать наверняка: TikTok, начавший путь как безобидное приложение для танцевальных видео, стал неожиданным, но мощным символом геополитической напряженности XXI века. Его судьба будет определять цифровой ландшафт на многие годы вперед.