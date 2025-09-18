Сколько семей планируется переселить в поселок Гадрут до конца года?

До конца года планируется переселить 79 семей в поселок Гадрут, 117 семей в поселок Гырмызы Базар и 85 семей в село Сос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Агдаме сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он отметил, что восстановительные работы в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах идут быстрыми темпами.

"Недавно Президент Ильхам Алиев в очередной раз посетил Ходжавендский и Физулинский районы. В Физулинском районе заложен фундамент села Гараханбейли. В Ходжавендском районе уже началось переселение первой группы жителей. 10 семей в поселках Гадрут и Гырмызы Базар и 10 семей в селе Сос обеспечены первым восстановленным жильем. Всего до конца года в поселок Гадрут планируется переселить 79 семей, в поселок Гырмызы Базар - 117, в село Сос - 85. Помимо этих сел и поселков, в город Ходжавенд и его окрестности планируется переселение 1552 семей. Несомненно, что процесс переселения продолжится в следующем году, и это число, скорее всего, увеличится", - сказал он.

Параллельно с этим, по его словам, продолжается по графику реализация проектов, предусмотренных в рамках программы "Большого возвращения" в Агдамском и Физулинском районах. Ожидается, что первое переселение в город Агдам состоится осенью этого года, то есть в октябре и ноябре, а также в декабре. Строительство второго жилого комплекса близится к завершению. Одновременно началось и продолжается полным ходом строительство четвертого и пятого жилых комплексов. Строительство третьего жилого комплекса начнется в сентябре и октябре, а строительство первого жилого комплекса будет запущено ближе к концу года. В городе Физули в этом месяце планируется начать работы по вертикальной планировке второго жилого комплекса, а к концу года - начать реализацию строительного проекта. Строительство третьего жилого комплекса планируется начать в следующем году.

"Что касается сел, то три села в Агдаме уже готовы, и там начали жить бывшие вынужденные переселенцы. Это села Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы. Строительство остальных двух сел начнется в сентябре. В настоящее время ведется строительство сел Эйвазханбейли и Баш Гарвенд. Село Баш Гарвенд будет строиться под непосредственным контролем специалистов, и ожидается, что оба села будут готовы в 2026 году. В Физулинском районе началось строительство села Довлетъярлы. Строительство села Ял Пирахмедли начнется в сентябре. Строительство села Гараханбейли планируется начать до конца текущего года. Таким образом, к концу 2026 года будут полностью готовы 3 села в Физулинском районе и 5 в Агдамском районе", - отметил Э. Гусейнов.