Полиция в Париже применила слезоточивый газ против демонстрантов
Парижская полиция применила гранаты со слезоточивым газом против протестующих, которые кидали в них камнями.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFM TV.
"В Париже, в районе бульвара Вольтера, полицию забросали камнями и бутылками. В ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом и произвела аресты", - говорится в материале.
Сообщается также, что за швыряние предметов в полицейских был арестован один мужчина.
Во время протестов между полицией и протестующими были напряжённые моменты. В результате вмешательства правоохранительных органов задержаны десятки участников акций.
Ожидается, что на фоне недовольств в социальной сфере протесты во Франции продолжатся.
