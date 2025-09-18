Полиция в Париже применила слезоточивый газ против демонстрантов

Парижская полиция применила гранаты со слезоточивым газом против протестующих, которые кидали в них камнями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFM TV.

"В Париже, в районе бульвара Вольтера, полицию забросали камнями и бутылками. В ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом и произвела аресты", - говорится в материале.

Сообщается также, что за швыряние предметов в полицейских был арестован один мужчина.

Во время протестов между полицией и протестующими были напряжённые моменты. В результате вмешательства правоохранительных органов задержаны десятки участников акций.

Ожидается, что на фоне недовольств в социальной сфере протесты во Франции продолжатся.