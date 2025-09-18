В Швеции обнаружен один из крупнейших средневековых кладов серебра

В окрестностях Стокгольма случайно обнаружен огромный клад серебра весом более шести килограммов.

Как передает Day.Az, обнаруживший клад был в поисках червей у своего летнего дома, когда наткнулся на драгоценности.

Клад датируется XII веком и включает до 20 000 монет, а также кольца, бусы и подвески. Многие из находок редкие и хорошо сохранившиеся.

По словам специалистов, это один из самых крупных серебряных кладов раннего cредневековья, найденных в Швеции.

Археологи займутся исследованием и документированием находки. Согласно закону о культурном наследии, государство должно выкупить клад у нашедшего его человека, который может получить значительное денежное вознаграждение.