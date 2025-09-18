Посмотрите, как наша орбита заполнялась спутниками с 1957 года до сегодня. Каждая точка на видео это реальный аппарат, а их стремительный рост рассказывает историю о технологиях, амбициях и создании глобальных информационных сетей, передает Day.Az.

Видим экспоненциальный скачок запусков за последние годы. Это не хаос, а рассчитанная (или не очень) эволюция.

Мы живем в эпоху, когда огромные потоки данных передаются через космос, что является прямым отражением развития ит-инфраструктуры планетарного масштаба. Это и есть век орбиты.

И всё это, чтобы мы могли смотреть видео с котиками в 8K из любой точки планеты.