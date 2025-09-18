Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда журналист путает правду с пропагандой, его перо становится не инструментом смысла, а гвоздем в сапоге - тупым, ржавым, но все равно причиняющим боль. Именно так пишут Ялчын Байер и Салих Туна - люди с профессией, но без мужества слова. Они превратили критику в демагогию, а братство в разменную монету дешевых эмоций.

Давайте называть вещи своими именами: это не Турция говорит их устами. Турция для нас - святое понятие, кровь, память и общее дыхание истории. Но именно потому мы обязаны отсечь гниль, когда она прячется под маской "братской заботы".

То, что пишут Байер и Туна, - это не анализ и не журналистика. Это пасквили, искаженные зеркала, в которых Азербайджан выставлен не союзником и не братом, а будто предателем, едва ли не соучастником "преступлений против палестинцев". Это не просто наглая ложь - это нравственное банкротство, словесное предательство.

Их тексты не лечат, они заражают. Они манипулируют чувствами миллионов, вытаптывают доверие и пытаются посеять сомнение в самой основе братства. Это не критика - это удар в спину, прикрытый знакомыми именами.

Поэтому молчать - значит признать, что яд можно назвать лекарством. Наш долг - раздавить этот гнилой нарратив и показать: Азербайджан не станет мишенью для ржавого пера, каким бы громким ни было имя его владельца.

Салих Туна в газете Sabah позволил себе заявить: "Пока в Газе продолжается геноцид, пока дети умирают от голода, в Баку устраивают конференцию раввинов. Это не религиозное мероприятие, а пиар-акция Израиля". Он упрекнул Азербайджан в том, что мы "позволили" состояться диалогу, а значит, якобы стали "соучастниками молчания" по поводу гибели палестинцев.

Ялчын Байер в Hürriyet пошёл дальше. В его статье звучит прямое обвинение в "предательстве" по вопросу Зангезурского коридора. Он пишет: "Вы говорите "два государства - один народ", а потом нарушаете этот принцип". Байер фактически ставит под сомнение честность Азербайджана и его стратегический курс.

То есть один пытается выставить Азербайджан "моральным соучастником израильских преступлений", а другой - "политическим предателем" Турции.

Нам есть что ответить. Турция для Азербайджана - не просто союзник. Это страна, которая первой признала нашу независимость. Это армия, которая стояла рядом в самые трудные дни. Это экономика, энергетика, культура, кровь, пролитая вместе за Карабах.

И вот на фоне этой истории появляются колумнисты, которые, забыв элементарное чувство справедливости, используют риторику, больше похожую на иранские или армянские газеты. Ведь именно там любят рисовать Азербайджан "союзником сионистов", "врагом Палестины", "предателем исламской солидарности". То, что мы слышим от Байера и Туны, - калька с тегеранских пропагандистов.

Да, именно так - нельзя не заметить ещё одну параллель. Обвинения, которые звучат в колонках Туны и Байера, подозрительно напоминают риторику тегеранских СМИ.

Иранские официальные лица постоянно заявляют: "Азербайджан стал союзником Израиля, Азербайджан предал мусульманскую солидарность". Эти слова мы слышим из уст иранских генералов, депутатов меджлиса, пропагандистов на телеканале Press TV.

И вдруг - та же риторика появляется в турецкой прессе. Совпадение? Сомнительно. Особенно если учесть, что Иран активно пытается вбить клин между Анкарой и Баку.

История показывает: чужая пропаганда всегда ищет местных рупоров. В 1970-е годы советские спецслужбы финансировали западных журналистов, которые писали "критические" статьи против НАТО. Сегодня тегеранская пропаганда может находить отклик даже в Анкаре. И колонки Байера и Туны выглядят как часть этой игры.

Чтобы понять, насколько абсурдны обвинения в "равнодушии к Газе", достаточно взглянуть на реальные шаги Азербайджана в исламском и международном мире. Нашу страну невозможно записать в список безразличных: она на деле, а не на словах, десятилетиями демонстрирует приверженность поддержке палестинского народа.

Азербайджан с 1991 года состоит в Организации исламского сотрудничества и не ограничивается формальным участием. Уже в 2017 году Баку принимал саммит министров иностранных дел ОИК, и одной из ключевых тем тогда стала именно палестинская проблема. Итоговая резолюция прямо требовала создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме - документ, который Азербайджан поддержал и продвигал.

В 2019 году, председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан вынес вопрос Палестины на уровень глобальной дипломатии. На сессии Генассамблеи ООН наш представитель от имени 120 стран заявил: Палестина имеет право на государственность и на признание её полноправным членом ООН. Израиль пытался заблокировать это решение, но именно благодаря Баку документ был принят. Разве это поведение "равнодушного" государства?

История двусторонних отношений ещё показательнее. В 1992 году Азербайджан и Палестина установили официальные дипломатические связи. В 2011 году в Баку было открыто посольство Палестины, и лично президент Махмуд Аббас прибыл на церемонию, тем самым подчеркнув уважение к Азербайджану и признание его роли в исламском мире. В ответ Баку открыл представительство в Рамаллахе, что окончательно закрепило реальный, а не символический характер этих отношений.

Дружба не ограничивается дипломатией. Азербайджан оказывает конкретную гуманитарную помощь. Только в 2024 году наша страна выделила 2 миллиона долларов агентству UNRWA для поддержки палестинских беженцев. Эти средства пошли на еду, лекарства и образование детей, оказавшихся в зоне конфликта. И это не разовая акция: список помощи Палестине, опубликованный на сайте МИД, включает миллионы долларов за последние годы.

Не менее важна и позиция Баку на международной арене. Азербайджан голосует за все резолюции ООН и ОИК в поддержку Палестины, включая инициативу о её приёме в качестве полноправного члена ООН. В годы председательства в Движении неприсоединения Баку неоднократно поднимал вопрос палестинских беженцев, выступал за их защиту и за мирное урегулирование.

К этому добавляется культурное и образовательное сотрудничество. Между Азербайджаном и Палестиной подписаны четыре официальных соглашения - от протоколов о сотрудничестве до договоров в сфере образования и культуры. Палестинские студенты обучаются в азербайджанских университетах, что превращает солидарность в живую человеческую связь.

Но, пожалуй, самое яркое доказательство - это позиция Азербайджана по самой сути конфликта. Президент Ильхам Алиев в 2024 году прямо заявил: решение возможно только по формуле "два государства", где Палестина получает независимость, а Восточный Иерусалим становится её столицей. Причём это заявление прозвучало не в кулуарах, а в статусе председателя Движения неприсоединения, от лица сотен миллионов людей по всему миру.

И, наконец, важная деталь: Азербайджан всегда осуждал удары по мирным жителям. В 2023 году МИД Азербайджана одновременно осудил и атаки ХАМАС, и непропорциональные удары Израиля, подчеркнув: страдать не должны мирные люди, выходом может быть только мир.

Факты упрямы. Азербайджан не просто "сочувствует" Палестине - он десятилетиями последовательно поддерживает её дипломатически, политически, гуманитарно и культурно. Но именно об этих фактах Байер и Туна предпочитают умолчать. Почему? Потому что правда разрушает их искусственную схему: "Азербайджан - соучастник".

Конференция раввинов в Баку не имеет никакого отношения к израильским военным действиям. Она частьмежрелигиозного диалога, который Азербайджан проводит десятилетиями. Бакинский процесс - известная международная инициатива по межцивилизационному диалогу. В нашей стране действуют православные, католические, иудейские и протестантские общины. Мы проводили саммиты Папы Римского и исламских лидеров, форума ООН по альянсу цивилизаций.

Почему приезд раввинов в Баку нужно трактовать как "пиар Израиля"? Почему визиты католических кардиналов или православных патриархов не считались "пиаром Ватикана или Москвы"?

... Далее - Ялчын Байер пишет о "предательстве". Но факт: именно Азербайджан после войны 2020 года поставил вопрос разблокировки коммуникаций. Мы настаиваем на том, чтобы через Зангезур прошла дорога, соединяющая Нахчыван и остальную часть Азербайджана. Турция, естественно, получит выход к Каспию. Но переговоры с Арменией ведутся сложно, и Азербайджан действует осторожно.

Возникает закономерный вопрос: чьи заказы выполняют такие тексты? Азербайджан действует в рамках своей мирной повестки, шаг за шагом, не торопясь, потому что понимает цену каждого движения на этом хрупком поле. Турция же, напротив, действует стремительно, почти в спринтерском темпе, активно налаживая контакты с Арменией.

В то время как азербайджано-армянские переговоры всё ещё продолжаются, мы видим демонстративные пересечения границы, визиты посла Сердара Кылыча на армянские пограничные посты и в закрытые для прессы локации, обсуждения восстановления железной дороги Гюмри-Карс. Всё это Азербайджан наблюдает со стороны. Но, несмотря на эти вопросы и тревоги, никто в Баку не позволил себе назвать эти действия "предательством". А вот в турецких медиа звучит именно такое слово в адрес Азербайджана.

А ведь мы не забыли "Цюрихские соглашения" и протоколы, подписанные с администрацией Саргсяна - палача Ходжалы. Мы хорошо помним и дипломатические эксперименты Ахмета Давутоглу. Но, несмотря на всё это, Азербайджан ни разу не сделал шагов, способных подорвать братство с Турцией. И сейчас, когда некоторые турецкие круги позволяют себе называть нас "врагами Палестины", мы видим печальное совпадение этой риторики с нападками из Ирана.

Азербайджан обвиняют в том, чего он никогда не делал. Наши отношения с Израилем выставляются на передний план, а гуманитарные и дипломатические связи с Палестиной намеренно замалчиваются. Более того, сам факт того, что подобные обвинения звучат не только от армянских или иранских кругов, но и от некоторых турецких религиозных медиа - вызывает и удивление, и горечь.

В реальности же Азербайджан делает всё, чтобы сохранить баланс: оказывает помощь палестинским детям, открывает площадки для религиозного диалога, демонстрирует последовательность в мирных переговорах. Но демагогия превращает это в "измену" и "пиар чужих интересов".

Главный вопрос сегодня заключается не в том, кто прав или виноват, а в том, зачем и кому выгодна эта искусственная кампания против Азербайджана. Когда на наших глазах искажают факты, создают из Баку образ "изменника" или "врага", мы должны ясно понимать: это не отражение реальности, а часть информационной войны, цель которой - посеять раздор между Азербайджаном и Турцией.

Азербайджан сохраняет верность своим принципам, не позволяет себе шагов, которые могли бы разрушить братство с Турцией, и, несмотря на всю демагогию, продолжает идти по линии последовательности, гуманности и справедливости.

Важно подчеркнуть: Байер и Туна - не Турция. Турция - это Реджеп Тайип Эрдоган, который всегда называл Азербайджан братом. Это миллионы турецких граждан, которые выходили с нашими флагами во время Карабахской войны. Это солдаты, которые плечом к плечу учились и воевали.

А отдельные журналисты - лишь люди, подверженные эмоциям, а иногда и заказам. Их демагогия не способна разрушить то, что построено кровью и историей.

... Слова Байера и Туны - всего лишь временный шум. Они исчезнут, как исчезали сотни подобных голосов, питавшихся сенсацией и дешёвой риторикой. А братство Азербайджана и Турции будет стоять крепче гор, потому что оно создано не редакционными колонками, а историей, культурой, общими войнами и общей судьбой. Азербайджан не отвечает ради газетных колонок. Мы отвечаем ради того, чтобы будущее было построено на правде, а не на демагогии. Байер и Туна - это лишь имена, растворяющиеся в потоке словесной суеты. Их тексты завтра будут забыты, а послезавтра станут макулатурой. Но братство Азербайджана и Турции - это вечная реальность, выкованная в огне истории, освящённая кровью шехидов и укреплённая верой народов.

Мы уважаем Турцию так, как брат уважает брата. Но уважение не означает молчаливое согласие с клеветой. Тот, кто пытается посеять сомнение между Баку и Анкарой, играет не только против нас, но и против самой Турции. Ведь всякий удар по Азербайджану - это удар по Турции. Это знают и в Вашингтоне, и в Москве, и в Тель-Авиве, и в Тегеране. Это понимают те, кто пытается ослабить наше единство.

Азербайджан не нуждается в уроках от тех, кто превратил журналистику в рынок дешёвых эмоций. Мы страна, которая пережила геноцид, изгнание, войну, но не сломалась. Мы страна, которая восстанавливала мечети и синагоги, строила школы и дороги, когда другие занимались пропагандой. Мы страна, которая всегда держала слово перед Турцией, даже когда это стоило нам крови и ресурсов.

Байер и Туна хотят превратить братство в товар для газетных сенсаций. Но история не пишется колонками. История пишется делами, а в хрониках братства Азербайджана и Турции их имён не будет. Там будут имена тех, кто строил TANAP, кто спасал друг друга на полях войны, кто открывал двери, когда мир закрывал.

Будущее принадлежит не газетным демагогам, а народам, которые умеют хранить верность. Азербайджан и Турция идут вперёд как союзники, как братья, как те, кто разделяет одну судьбу. А тем, кто пытался бросить тень на это братство, останется одно - осознание собственной ничтожности.

Мы отвечаем не ради них. Мы отвечаем ради истины. И истина такова: братство Азербайджана и Турции сильнее любой лжи, громче любого крика и выше любой демагогии. Это братство будет жить, пока живы наши народы.

Азербайджан - это страна, где мечеть соседствует с церковью и синагогой, где знают цену войне и ценят мир, где братство с Турцией - не лозунг, а кровь, плоть и дыхание. Турция - это страна, которая всегда была рядом, когда Азербайджан стоял на линии огня. Наши судьбы переплетены так, что разорвать их невозможно без разрушения самих основ истории.

Поэтому ответ наш прост и вечен: ни одна газета, ни одна статья, ни один журналист не способен сломать братский караван Азербайджана и Турции. Этот караван идёт вперёд, несёт свет и силу, движется к будущему, которое мы строим вместе. И пока этот караван идёт - лжи нет места в нашей хронике.

Азербайджан и Турция - это не просто союзники. Это две части одного сердца, два крыла одной птицы, два берега одной реки.

И это больше, чем политика, больше, чем дипломатия.

Это - завет, оставленный нам предками и который мы обязаны донести до потомков.