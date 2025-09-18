Армянское лобби пудрит мозги сотрудникам Конгресса

Автор: Мехти Ахмедзаде

После того как в Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров Азербайджана и Армении с участием Дональда Трампа, армянские лоббисты в США буквально потеряли головы. Понимая, что не видать им такой поддержки, как это было в разрушительный для американской политики период Джо Байдена, они всячески пытаются помешать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, демонизируя нашу страну.

Конечно же, все эти попытки терпят крах, ибо администрация Трампа действует логично, а не на эмоциях и манипуляциях, как это делают демократы, которые продолжают оставаться главной соломинкой, за которую отчаянно хватаются армянские лоббисты.

К примеру, в Вашингтоне сегодня разрыгался очередной спектакль о "многострадальности" армянства. Несколько юристов - Карниг Керконян, Сирануш Саакян и Джаред Генсер - собрали сотрудников Конгресса США и рассказали им о том, как армян "активно уничтожают, пытают, лишают их прав, выгоняют". Своего рода семинар, как вы, наверное, догадались, посвящен тому, что нужно любыми методами освободить "армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном".

Публика для этого шоу подобрана предсказуемо: сотрудники-демократы, в основном молодые помощники без глубоких знаний о регионе. У республиканцев вряд ли будет время сидеть и слушать эту чушь. И них проблемы поважнее. Например, громкое убийство Чарли Кирка, с которым нужно разобраться и расследованию которого активно пытаются помешать демократы, потому что убийца - человек левых, либеральных взглядов, которому промыла мозги байденовская пропаганда. Но сейчас не об этом.

Для начала поясним, что такое сотрудник Конгресса. Это технический персонал, который выполняет черновую работу для крупных политиков. Молодые ассистенты, только вчера окончившие университеты, стажёры без опыта, аналитики на подхвате - вот кто составляет аудиторию подобных "брифингов". Они не имеют права голоса, не принимают решений и не определяют политику. Их функция - составить справку, подготовить проект речи или законопроекта, просмотреть документы и передать руководителю выжимку.

Именно в таких уязвимых звеньях и пытается закрепиться армянское лобби, потому что промыть молодежи мозги фейками легко. Они понимают, что серьёзные политики-республиканцы, близкие к администрации Дональда Трампа, на подобные спектакли попросту не обратят внимания. Поэтому и выбирают более лёгкую цель - молодых демократов, чьи взгляды легко формируются через эмоциональные рассказы и манипуляции.

Это стандартная тактика: внедрить искажённую повестку на низком уровне, чтобы потом она просочилась в доклады и записки для старших руководителей. Но у таких приёмов одна проблема - на стратегические решения они никак не влияют. Белый дом под руководством Трампа, а также республиканское большинство смотрят на регион через призму реальных интересов США, а не через мифы о "вечной жертве".

Поэтому подобные выступления Керконяна, Саакян и Генсера - не более чем шум в коридорах Конгресса. Они могут сколько угодно рассказывать сказки стажёрам-демократам, но изменить курс Вашингтона им не удастся.

Во-вторых, в Азербайджане нет никаких "пленных" армян. Эти лица преступники и террористы, которые на протяжении десятилетий управляли оккупацией азербайджанских территорий, грабили богатства нашей страны, разрушали наши города, святыни, культурное наследство. Их злодеяния в Первую и во Вторую войны хорошо известны. От Ходжалинского геноцида до ракетного обстрела Гянджи. Так что отпускать их никто не собирается. Ни под каким давлением. Да и вообще глупо думать, что Азербайджан будет принимать какие-то советы, критику и даже угрозы по поводу вопроса, который является его внутренним делом. Суд идет, виновные, когда их вина будет доказана, получат по заслугам и никто этого не изменит!

Так что Керконян, Саакян и Генсер в этой ситуации просто идиоты, раз надеются на что-то. Идиоты они еще и потому, что не понимают элементарного: Азербайджан - это государство, с которым США выстраивают стратегическое партнёрство. И никакие спектакли в коридорах Конгресса этот курс не обратят вспять. Каждый их "брифинг" лишь подчёркивает, что у армянского лобби в США не осталось ни инструментов, ни авторитета, кроме крокодильих слез.

Кроме того, юрист обязан оперировать фактами и правом, а не разыгрывать истерики. А факты, напомним, очень просты: никто армян в Азербайджане не убивал и не выгонял. Им предложено, хотите - оставайтесь. Но, они отказались и ушли. Д-о-б-р-о-в-о-л-ь-н-о.

А если эта троица хочет поговорить о преступлениях, жертвах с страданиях, то совершали их как раз армянские вооружённые формирования: массовое изгнание азербайджанцев из Армении в конце 80-х, Ходжалинский геноцид, уничтожение и разграбление сотен городов и сёл, сожжение домов и осквернение мечетей, расстрелы мирных жителей, ракетные удары по Гяндже, Барде и Тертеру, убийства женщин и детей, минирование.

Вот это факты. Вот это реальные преступления. Так что жалкие попытки армянского лобби, построенные на лжи, манипуляциях и истерике, терпят полный и закономерный крах. В следующий раз, когда эти т.н. "юристы" захотят опять открыть свои рты, пусть сначала научатся отличать право от пропаганды. А до тех пор каждое их слово будет работать против них самих.