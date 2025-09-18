Сербия выпустила марки в честь 140-летия Узеира Гаджибейли - ФОТО
По случаю 140-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в Сербии введены в обращение почтовые марки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, издание и ввод в обращение марок были осуществлены по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Сербии.
На почтовых марках, выпущенных Srbijamarka, написаны слова "140- летие Узеира Гаджибейли" и "Азербайджанский композитор, основоположник оперы на Востоке".
В центре марки изображен бюст гениального композитора Узеира Гаджибейли, установленный в 2011 году в сербском городе Нови-Сад.
Издание почтовых марок является составной частью серии мероприятий, проводимых посольством для популяризации наследия Узеира Гаджибейли в Сербии.
Отметим, что при организационной поддержке посольства в крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии "Википедия" расширена статья о гениальном композиторе на сербском языке.
