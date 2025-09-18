Бельгия представила в Баку свой автоспортивный и технологический потенциал

В Баку прошло мероприятие, организованное посольством Бельгии в Азербайджане, с целью объединить известных представителей мира "Формулы-1", а также членов бизнес-сообщества двух стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, посольство организовало это мероприятие, чтобы подчеркнуть общий интерес и увлечение обеих стран технологическими инновациями и инженерией мирового уровня.

Мероприятие состоялось в непосредственной близости от F1 Paddock и продолжилось панельной дискуссией, на которой ведущие бельгийские представители "Формулы-1" поделились своим опытом в сфере автоспорта и высоких технологий.

Это событие стало уникальной возможностью для налаживания контактов между лидерами соответствующих отраслей, предпринимателями и профессионалами автоспорта.

Отмечалось, что Бельгия занимает особое место в мире "Формулы-1" как с исторической, так и с технологической точки зрения.

Одна из самых любимых трасс календаря F1 - легендарная трасса Спа-Франкоршам - является символом глубоких автоспортивных традиций Бельгии. От легендарного гонщика Жаки Икса до более поздних талантов, таких как Стаффель Вандорн, бельгийские пилоты оставили свой след в этом виде спорта.

Помимо гонок, Бельгия является родиной передовых компаний и исследовательских институтов, которые способствуют развитию автоспорта через инновации в области современных материалов, точного машиностроения и устойчивых решений в сфере мобильности.

Знания и навыки бельгийских специалистов в аэродинамике, анализе данных и производстве высокопроизводительных компонентов играют ключевую роль в инновационной экосистеме, поддерживающей "Формулу-1", и превращая страну в тихую, но мощную силу за кулисами этого глобального зрелища.