Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения

18 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провёл встречу с находящейся с визитом в нашей стране комиссаром Европейской комиссии по вопросам расширения Мартой Кос.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече были обсуждены вопросы и планы, стоящие на повестке существующего сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС).

Отмечена важность контактов на уровне лидеров в укреплении отношений для развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности, транспортных маршрутов, а также необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Наряду с этим, была подчеркнута важность взаимодействия между Азербайджаном и ЕС в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период. Были особо отмечены договорённости, достигнутые в ходе исторической встречи, состоявшейся в Вашингтоне. Отмечено, что наша страна, являясь инициатором процесса региональной нормализации и мира, и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.