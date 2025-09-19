В Бразилии выдан ордер на арест экс-игрока "Баварии" и "Ювентуса"

Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего нападающего "Баварии" и "Ювентуса" Дугласа Косты из-за невыплаченных алиментов на сумму более 78 тысяч евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Globe Esporte, решение принято 6-м семейным судом Порту-Алегри, а документ предусматривает 30-дневный тюремный срок и действует в течение двух лет.

На фоне юридических проблем "Сидней" объявил о расторжении контракта с 35-летним игроком по обоюдному согласию. Коста присоединился к австралийскому клубу в прошлом году, забил шесть голов в 25 матчах и извинился перед болельщиками, заявив, что вынужден остаться в Бразилии для решения личных вопросов.

Главный тренер команды Уфук Талай поблагодарил Косту за вклад в игру и отметил, что решение о прекращении сотрудничества было принято в интересах подготовки клуба к новому сезону. "Сидней" уже усилил состав восемью новыми игроками, рассчитывая побороться за титул А-лиги.