Пресечен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

Пресечён ввоз крупной партии наркотических средств на территорию страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы, в результате проведённых оперативных мероприятий задержан гражданин Азербайджанской Республики Аллахвердиев Гусейн Рафиг оглу 1989 г.р. 

При осмотре его посылки была обнаружена и изъята марихуана общим весом 16 килограммов 650 граммов.

По факту ведется расследование.