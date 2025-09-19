https://news.day.az/society/1781545.html Пресечен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана - есть задержанный - ФОТО Пресечён ввоз крупной партии наркотических средств на территорию страны. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы, в результате проведённых оперативных мероприятий задержан гражданин Азербайджанской Республики Аллахвердиев Гусейн Рафиг оглу 1989 г.р.
Пресечён ввоз крупной партии наркотических средств на территорию страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы, в результате проведённых оперативных мероприятий задержан гражданин Азербайджанской Республики Аллахвердиев Гусейн Рафиг оглу 1989 г.р.
При осмотре его посылки была обнаружена и изъята марихуана общим весом 16 килограммов 650 граммов.
По факту ведется расследование.
