Сон разума - кто хочет поссорить Ближний Восток с Азербайджаном?

Автор: Лейла Таривердиева

Честно говоря, надоело, что нас постоянно в чем-то обвиняют. И постоянно ожидают от нас оправданий и смиренного шага назад. Стереотипы, касающиеся небольших государств, увязающих в сфере интересов крупных соседей, все еще живы, хотя даже Генсек ООН признал, что прежний миропорядок уже не работает.

Особенно разочаровывает, когда претензии и обвинения звучат со стороны стран, с которыми вроде бы находишься в хороших отношениях. Партнеры должны верить друг другу, а не стараться вытолкать под колеса, если в чем-то не согласны. К сожалению, Азербайджану приходится сталкиваться с подобным отношением. Каждому, кто побольше и посильнее, кажется, что Баку обязан шагать с ним в ногу и всегда иметь в виду сначала его интересы, а потом уже собственные. Да, официальный Баку придерживается позиции, что темой национальных интересов нельзя злоупотреблять в отрыве от регионального или глобального контекста, но это не значит, что чужие интересы являются приоритетом. Если кому-то так показалось, значит, он неправильно понял сказанное азербайджанской стороной.

В последнее время приближенные к правительству СМИ Турции все чаще выступают с критикой в адрес Баку. Такое бывало и раньше, но теперь непонятная критика принимает систематический характер. Какие претензии? Отношения с Израилем и, что уж совсем неожиданно, Зангезурский коридор. Кому-то кажется, что проект разрушает тюркское братство и оставляет Турцию за бортом. Кому могли прийти на ум подобные инсинуации, мы не знаем, но то, что это полная чепуха, думается, ясно всем.

Так же всем должно быть ясно, что не соответствуют действительности систематические попытки сделать Азербайджан соучастником ирано-израильского противостояния. Уже неоднократно сказано, в том числе руководством Ирана, что эти обвинения не имеют под собой никакой основы. Нет никаких доказательств, никаких разведданных, никаких реальных свидетельств того, что израильские дроны взлетали с территории Азербайджана. Несмотря на это, распространение домыслов продолжается.

Русскоязычные Телеграмм-каналы СЕПАХ (спецназ КСИР) распространили в эти дни очередную ложь. На этот раз в этом им помог некий египетский журналист Имад ад-Дин Адиб, как утверждается, известный. Журналист, если верить сепахскому каналу, заявил, что израильские самолеты, бомбившие цели в Катаре, якобы взлетели с территории Азербайджана. Заявил он это в эфире эмиратского телеканала Al Mashhad.

Адиб поделился своими измышлениями в таких подробностях, будто сам находился на борту. Даже подсчитал количество самолетов-заправщиков, которое вычислил из расчета расстояния от Израиля до Катара. Только слова и знание элементарной арифметики. И, как всегда, никаких доказательств. Он просто "знает" - и все. Так же он совершенно точно "знает", что и на Иран израильские дроны летели из Азербайджана.

Заинтересованные стороны в лице КСИР, конечно же, отнеслись к этой болтовне с большим вниманием. И измышления египетского журналиста теперь гуляют по Сети. По-видимому, кто-то очень заинтересован в том, чтобы поднять против Азербайджана мусульманский мир. В логике нынешних ближневосточных процессов лучшего аргумента и придумать нельзя. Фейки расползаются по соцсетям и СМИ, и вот уже для охваченных эмоциями масс рисуется портрет "соучастника" разгрома Газы. Массам не нужно доказательств, особенно когда в деле присутствует религиозный контекст.

Не секрет, что за всем этим стоят консервативные и шовинистические круги Ирана. Эти круги до сих пор не могут переварить результатов войны 2020 года. Армянская оккупация создавала большие возможности для незаконной деятельности в регионе, разграбления природных богатств Азербайджана и наркотрафика. Последнее стало для некоторых кругов особенно большой потерей. Сильный Азербайджан видится консерваторам угрозой. Отсюда и злость, которую принадлежащие к этим кругам деятели не могут скрыть, производя на свет все новых и новых уродцев пропаганды. Эта злость питается еще и собственным бессилием, слабостью, которая стала хорошо видна во время недавнего военного конфликта Ирана и Израиля. Бравурные заявления, провокационные учения, угрозы "священной войной" - все это было поставлено под большой вопрос явными прорехами в системе безопасности и обороны ИРИ. Да и все прежние поражения КСИР на Ближнем Востоке не внушают оптимизма.

В связи с обострением ситуации вокруг Газы эти круги рассчитывают свести счеты с Баку, восстановив против него Ближний Восток. К счастью, в отличие от возбужденных масс, лидеры мусульманского мира, в частности ведущих государств Ближнего Востока - это серьезные политики. С большинством этих стран у Баку установлены прекраные отношения, и рассчитывать фейковой атакой разрушить эти связи не удастся..

Серьезный лидер стоит сегодня и во главе Ирана. Масуд Пезешкиан старается проводить по отношению к Азербайджану политику, отличную от традиционной. Этот мудрый политик стремится к добрососедским отношениям и сотрудничеству. Когда радикалам начали мерещиться израильские дроны, перелетающие азербайджанскую границу, Президент ИРИ прямо заявил в интервью журналистам, что у Ирана нет никаких доказательств причастности Азербайджана, чтобы бросаться такими обвинениями. Эти же слова повторил сын главы государства, заявивший об отсутствии у служб безопасности компромата на Баку.

Никаких доказательств против Азербайджана у шовинистов нет. Баку, в отличие от некоторых, является хозяином своего слова. И если азербайджанское руководство говорит, что страна никогда не станет плацдармом против соседей, значит, так оно и есть. В Азербайджане нет и не будет иностранных военных баз. Азербайджан никогда не позволял и не позволит истребителям и дронам даже дружественных стран взлетать с азербайджанской территории с целью нанесения ущерба его соседям. Военные и разведывательные структуры Ирана прекрасно знают об этом.

Кстати, именно СЕПАХ принадлежит фейк о якобы намерении Азербайджана атаковать Сюникскую область Армении. Эта чушь была придумана не армянской пропагандой, она была ею только подхвачена. По глупости.